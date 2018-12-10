Виновника ДТП с тремя погибшими приговорили к шести годам колонии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Приморье приговорил к шести годам лишения свободы жителя Владивостока, который стал виновником дорожной аварии, в которой погибли три человека, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры края.

"Суд назначил ему за содеянное 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также на три года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Виновник аварии признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

Суд установил, что в районе села Орловка Анучинского района фигурант, управлявший грузовиком, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с легковым автомобилем Toyota Corolla Axio. В результате водитель легкового автомобиля получил тяжелые травмы, а три пассажирки погибли.