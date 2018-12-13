Глава Ростуризма попросил КНР о помощи с возвращением россиян с Хайнаня

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Глава Ростуризма Олег Сафонов обсудил с с представителями посольства КНР в РФ - консулом Ци Шивэй и советником Лю Минчэ - возвращение с острова Хайнань клиентов туроператора "Жемчужная река", который в среду был исключен из единого реестра, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"Он передал просьбу к правительству КНР о содействии в срочном выделении слотов в аэропорту Хайкоу для дополнительных вывозных рейсов, которые организует ассоциация "Турпомощь" для возвращения в Россию туристов, у которых нет на руках обратных авиабилетов или чьи билеты оказались недействительными", - отметили в Ростуризме.

Сафонов попросил китайскую сторону оказать максимальное содействие в уточнении информации о количестве и местонахождении туристов "Жемчужной реки", а также в достижении договоренностей с отельерами о продлении срока размещения туристов в гостиницах до момента вылета.

"Сафонов проинформировал представителей посольства Китая в России о рисках для российских туристов, связанных с истечением срока действия групповых туристических виз, и просил китайские власти не применять в отношении них санкций в связи с нарушением миграционного законодательства: не штрафовать, не вносить в "черный список" и свободно выпускать из страны в случае самостоятельного приобретения авиабилетов", - сообщат пресс-служба.

Как отмечает Ростуризм, китайские дипломаты с пониманием отнеслись к ситуации и выразили готовность принять деятельное участие в ее благополучном разрешении в интересах российских туристов. Они обещали проинформировать посла КНР в России и принять все необходимые меры по урегулированию проблем.

Ранее сообщалось, что на Хайнане остаются 1687 клиентов "Жемчужной реки", которые после конфликта туроператора с авиакомпанией "ИрАэро" не могут вернуться в Россию обычным порядком. Тех, у кого есть билеты, должна вывезти сама "ИрАэро", а тех, у кого их нет - другие авиакомпании за счет средств резервного фонда "Турпомощи".