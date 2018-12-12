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В управлении МКС сочли достаточными сведения, добытые космонавтами при осмотре обшивки "Союза"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Части микрометеоритной защиты "Союза МС-09", отобранные накануне российскими космонавтами во время выхода в открытый космос, содержат достаточную информацию для криминалистов, участвующих в расследовании появления отверстия в бытовом отсеке корабля.

"Во время выхода в открытый космос российские космонавты с ювелирной точностью отрезали части микрометеоритной защиты, которые будут доставлены на Землю для дальнейшего исследования криминалистами. Они содержат достаточно информации для расследования, включая следы от сверла", - сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления МКС.

Он сообщил, что для передачи на Землю элементы защиты хранятся на МКС с соблюдением необходимых условий. "Они в целости, все хорошо, созданы все условия на МКС для того, чтобы в целости и сохранности доставить на Землю эти элементы микрометеоритной защиты. Сначала их сфотографируют, и фотографии будут переданы на Землю, а потом и сами элементы", - сказал источник.

Вечером 11 декабря космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в космос для сбора улик, которые позволят пролить свет на причины появления отверстия во внутренней обшивке бытового отсека корабля "Союз МС-09", пристыкованного к Международной космической станции.

Разгерметизация была обнаружена 30 августа. Тогда российские космонавты ввели в отверстие герметик и закрыли его заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявлял, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля "Союз МС-09" остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.

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Теги: МКС

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