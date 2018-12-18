Главу кировской федерации каратэ заподозрили в педофилии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Глава кировской федерации каратэ стал фигурантом дела о преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

"Уголовное дело по ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) возбуждено в отношении Михаила Хурамшина, возглавляющего общественную организацию "Федерация Каратэ Киокушинкай ИКО Мацушима Кировской области", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе СУ СКР по региону.

При этом представитель управления не уточнил фабулу уголовного дела.

"В ближайшее время в суде решится вопрос об аресте Хурамшина", - добавил он.