Житель Челябинской области получил 16 лет колонии за убийство женщины в лифте

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд во вторник вынес приговор жителю Озерска, убившему женщину, чтобы похитить снятые ею в банкоматеденьги, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде установлено, что в сентябре 2017 года 31-летний местный житель подкараулил свою жертву возле банкомата, где она сняла деньги, проводил до подъезда, зашел вместе с ней в лифт и нанес 12 ударов ножом. От полученных ранений женщина скончалась в больнице.

Добычей преступника стали более 17 тыс. рублей, которые он затем потратил на алкоголь и наркотики.

Суд признал его виновным по пункту "з" части 2 статьи 105 (убийство, сопряженное с разбоем) и пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой) и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

В пользу супруга и сына погибшей с подсудимого взыскана компенсация морального вреда по 490 тыс. рублей каждому.