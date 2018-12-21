Оренбургских полицейских заподозрили в избиении 13-летнего подростка

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков управления полиции в городе Орске Оренбургской области.

Региональное СУ СКР сообщает в пятницу, что днем 14 декабря сотрудники полиции "незаконно применили физическое насилие" к жителю Орска, заподозренному в незаконном обороте наркотиков, а также его знакомому и 13-летнему пасынку. Видеозапись инцидентом была выложена в соцсетях, а мать подростка обратилась к следователям с заявлением.

По размещенному в СМИ видео избиения 13-летнего подростка в Оренбургской области возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.



Следователи СКР допрашивают сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Орское", мать подростка и очевидцев задержания pic.twitter.com/JcYAzz7ULh — Следственный комитет (@sledcom_rf) 21 декабря 2018 г.

Сейчас сотрудники СКР допрашивают полицейских и пострадавших.

В пресс-службе УМВД по Оренбургской области "Интерфаксу" сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. "Если в ходе проверки вина сотрудников полиции будет установлена, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сказал собеседник агентства.