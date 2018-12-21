Минобороны впервые за 30 лет сделало массовую закупку новых автоматов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Поставка первой партии серийных автоматов АК-12 в количестве 2,5 тысяч единиц стала первой массовой закупкой новых автоматов за последние 30 лет, заявил в пятницу журналистам замминистра обороны России Алексей Криворучко при посещении предприятий концерна "Калашников".

"Почти 30 лет не было закупок новых автоматов, поэтому перспектива у новых автоматов есть, есть необходимость обновления. Эта работа была спланирована несколько лет назад, сейчас она выходит на производственный уровень", - сообщил Криворучко.

Он добавил, что делегация Минобороны убедилась в готовности концерна "Калашников" к серийному производству нового автомата. "На мой взгляд, предприятие полностью готово, подготовка здесь вся проведена и первая отгрузка это только подтверждает. Поэтому серийное производство, можно считать, налажено", - сказал замминистра.

По его словам, программа перевооружения в дальнейшем предусматривает кратное увеличение объема поставки новых автоматов.

20 декабря портал "Калашников медиа" сообщил, что концерн начал первые поставки автоматов АК-12 в рамках государственного оборонного заказа. Объем отгруженной партии составил 2,5 тысячи автоматов. В концерне отметили, что Минобороны России является пока единственным заказчиком АК-12, который постепенно заменит в войсках АК-74М.

Криворучко отметил, что решение о том, какие части первыми получат новый автомат, будет принято в первом квартале 2019 года, пока же автоматы поступают на склады Минобороны.

АК-12 был разработан в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения бойцов Вооруженных сил России.