Землетрясение магнитудой 6,4 произошло близ Командорских островов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,4, произошедшее в Тихом океане возле Командорских островов, сообщили агентству "Интерфакс" во вторник в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в ночь на вторник по местному времени на глубине 17,5 км. Его эпицентр находился в 105 км западнее села Никольское, расположенного на острове Беринга (Алеутский район Камчатского края), в 162 км юго-восточнее райцентра Усть-Камчатск", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что энергетический класс сейсмического события составил 14,3.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что в Усть-Камчатске это землетрясение ощущалось силой до двух баллов. Жители Никольского подземных толчков не ощутили.

"Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась", - подчеркнул представитель МЧС.

По данным геофизиков, это землетрясение - один из афтершоков, множество которых зарегистрировано в этом районе после мощного сейсмособытия магнитудой 7,4, произошедшего в пятницу. Жители Никольского ощутили тогда подземные толчки силой до 5 баллов. В результате землетрясения люди не пострадали, здания выстояли.