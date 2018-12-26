Три землетрясения зарегистрированы минувшей ночью на Сахалине

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Два землетрясения зарегистрированы минувшей ночью на севере Сахалина, еще одно - на юге острова, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Первое землетрясение магнитудой 2 зарегистрировано в среду в 01:01 по сахалинскому времени (вторник 17:01 мск) с эпицентром в Татарском проливе в 23 км юго-западнее города Холмска (юго-западное побережье Сахалина) на глубине 8 км.

Второе землетрясение магнитудой 2,9 произошло в 02:02 по сахалинскому времени (вторник 18:02 мск) с эпицентром на суше на севере Сахалина в 33 км юго-западнее поселка Ноглики на глубине 10 км. Спустя 40 минут в том же районе зафиксирован еще один подземный толчок магнитудой 2,2 также на глубине 10 км.

Все три сейсмических события в населенных пунктах Сахалина не ощущались.