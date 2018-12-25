Замглавы Ростехнадзора Радионова назначена главой Росприроднадзора

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя Ростехнадзора Светлана Радионова назначена главой Росприроднадзора. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Этим же документом Радионова освобождена от занимаемой должности в Ростехнадзоре.

Радионова до середины 2018 года курировала в Ростехнадзоре топливно-энергетическое направление. Однако была переведена на работу по ведению строительного надзора.

Пост главы Росприроднадзора оставался вакантным с начала июля, когда премьер-министр РФ Медведев освободил от этой должности Артема Сидорова. Источники "Интерфакса" отмечали, что одним из главных нареканий к нему было отсутствие серьезных прорывов в работе ведомства на фоне социальных конфликтов вокруг мусорных полигонов в Подмосковье и в целом по стране. "Проблем появлялось все больше и больше, а руководитель ничем себя, по сути, не проявил", - говорил источник.

Примерно тогда же стала появляться информация, что новым главой Росприроднадзора может стать Радионова.