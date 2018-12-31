Каждый десятый работающий россиянин продлил себе новогодние каникулы

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Две трети работающих россиян не планируют присоединять к "новогодним каникулам" несколько дней в счет отпуска или отгулы, но каждый десятый намерен это сделать, свидетельствуют данные опроса исследовательского портала Superjob.ru, поступившие в "Интерфакс".

Согласно данным опроса, планы продлить новогодние каникулы отпуском или отгулами чаще всего имеют респонденты в возрасте 35-44 лет (12%), а также россияне с доходом от 35000 до 45000 руб. в месяц (13%).

Реже других будут брать отпуск и отгулы в дополнение к выходным и праздничным дням граждане старше 45 лет (8%) и те, кто зарабатывает менее 25000 руб. (7%), отмечают в Superjob.ru.

По данным исследования, до последнего откладывает подачу заявлений на отпуска и отгулы молодежь: среди респондентов до 24 лет больше всего тех, кто пока не решил для себя этот вопрос (13%).

Опрос был проведен 24-25 декабря среди 1600 россиян старше 18 лет в 262 населенных пунктах во всех федеральных округах.