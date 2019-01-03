Госдума вновь пригласила США к межпарламентскому диалогу

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал американских парламентариев восстановить двусторонний диалог.

Обращаясь к журналистам, он подчеркнул, что российско-американские отношения остаются важнейшим фактором мировой стабильности и безопасности. "И несмотря на развернутую в последнее время русофобскую истерию в США, мы придаем большое значение взаимному сотрудничеству и настроены на диалог с нашими партнерами на Капитолийском холме", - отметил политик.

"Исходя из этого понимания, я намерен повторить предложения о возобновлении межпарламентского взаимодействия и направить соответствующее поздравительное письмо новому председателю комитета по иностранным делам Палаты представителей, как только он будет избран", - сообщил Слуцкий.

Руководитель комитета напомнил, что осенью 2016 года подобное обращение уже было сделано в адрес бывшего главы внешнеполитического комитета нижней палаты Конгресса США Эда Ройса. "Однако тогда в силу внутриполитических причин оно осталось без ответа", - сказал Слуцкий.

Вместе с тем, заметил он, прошлым летом состоялся визит парламентской делегации США, и контакты частично были разморожены. "Поэтому в этот раз мы рассчитываем на более конструктивную реакцию американской стороны", - сказал политик.

"Конгресс США собирается сегодня на свое первое заседание в новом составе после ноябрьских промежуточных выборов", - отметил он.