Представители США посетили задержанного в РФ американца Уилана

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана посетили представители США, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На сегодняшний момент Пола Уилана по запросу посетили только представители Соединенных штатов Америки. Больше американская сторона по этому вопросу к российской стороне не обращалась", - заявила она в телефонном интервью в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Остальные страны, чье гражданство или подданство также было обнаружено у Пола Уилана и подтверждено, попросили дать разрешение посетить его. Если арестованный подтвердит, что не против этих посещений, что они ему нужны, что он их хочет, соответственно они будут организованы в сроки, которые будут удобны всем сторонам", - сказала Захарова.

Ранее стало известно, что Уилан - гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. Уилан проживал США, но родился в Канаде - в семье выходцев из Великобритании. Ирландский же паспорт он получил, благодаря ирландским корням.

Гражданина США Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря по подозрению в шпионаже. Брат задержанного Дэвид Уилан 1 января заявил, что Пол прибыл в российскую столицу по приглашению на свадьбу. Дэвид также ранее сообщал, что Пол - отставной морпех. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в Госдеп.

3 января следствие предъявило обвинение в шпионаже Полу Уилану, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Он отметил, что Уилан его не признает.