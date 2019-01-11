Главные новости
В РоссииСКР обвинил Центр Ходорковского в гибели российских журналистов в ЦАРЭкономикаГрядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделюВ РоссииБанк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернете
В России

Матвиенко предложила возродить должность генерал-прокурора

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила восстановить в России должность генерал-прокурора через 300 лет после ее учреждения.

"Дата 12 января приурочена к учреждению поста генерал-прокурора императором Петром Первым в 1722 году. Может быть, к 300-летию восстановить историческое звание - генерал-прокурор? И звучит солиднее, да и бояться, Юрий Яковлевич, будут точно больше!" - сказала Матвиенко, обращаясь к генпрокурору РФ Юрию Чайке, на заседании в пятницу, посвященном празднованию Дня работника прокуратуры в РФ.

Она отметила, что через три года у этой даты будет "солидный юбилей - 300-летие органов прокуратуры России" и предложила готовиться к нему.

По ее мнению, сотрудникам прокуратуры доверяют, поскольку "обращаются за помощью при задержках заработной платы, пенсий, пособий, нарушении жилищных прав, ухудшении экологии, необоснованном росте цен", и призвала детально разбираться с каждым случаем такого повышения цен, что актуально в связи с наступлением Нового года.

"У многих производителей и продавцов под инфляционные ожидания, связанные с повышением различных тарифов, так и "чешутся руки" поднять цены на основные продукты питания и жизненно важные лекарства", - подчеркнула спикер Совфеда.

Генерал-прокурор - одна из высших государственных должностей в императорской России, учрежденная Петром I в 1722 году. Первым генерал-прокурором стал граф Павел Ягужинский.

Чиновник, занимавший этот пост, наблюдал за законностью деятельности государственного аппарата, возглавлял Сенат (правительственный орган, осуществлявший функции высшего суда и надзор за деятельностью правительства). С 1802 года генерал-прокурор возглавлял одновременно и министерство юстиции.

Генерал-прокурор осуществлял надзор через подчиненных прокуроров и фискалов.

Формально генерал-прокурор оставался главой Сената и всей системы правительственного надзора в России до Октябрьской революции 1917 года, когда эта должность была упразднена.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Валентина Матвиенко, Совфед
В России
СКР обвинил Центр Ходорковского в гибели российских журналистов в ЦАРСКР обвинил Центр Ходорковского в гибели российских журналистов в ЦАР
По данным следствия, россияне были убиты при попытке ограбления, а привели к этому просчеты в организации поездкиПодробнее
 Ящур выявлен на свинокомплексе "Русагро" в Приморском краеЯщур выявлен на свинокомплексе "Русагро" в Приморском крае
Компания заявляет о незначительных потерях в связи со вспышкой заболеванияПодробнее
 Банк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернетеБанк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернете
По данным "Ъ", регулятор сможет ограничивать доступ к сайтам мошенников еще до решения судаПодробнее
 Роскомнадзор выявил на сайте "Би-би-си" ссылки на идеологов терроризмаРоскомнадзор выявил на сайте "Би-би-си" ссылки на идеологов терроризма
Ведомство проводит экспертизу, анонсировало проверку телеканала "BBC World News" на соблюдение лицензионных соглашенийПодробнее
Москва и Лондон договорились о частичном восполнении состава дипмиссийМосква и Лондон договорились о частичном восполнении состава дипмиссий
23 российских дипломата были высланы из Великобритании после отравления Скрипаля, после чего Россия приняла ответные мерыПодробнее
 В Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил ЯпонииВ Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил Японии
Документ фактически налагает вето на подготовку любых правовых актов об отторжении островов от РоссииПодробнее
 В РФ похитили 28,5 млн рублей при проектировании конкурента американского телескопа HubbleВ РФ похитили 28,5 млн рублей при проектировании конкурента американского телескопа Hubble
По данным "Ъ", в мошеннической схеме были замешаны НПО имени Лавочкина, Институт астрономии и "НПП ИНКОС"Подробнее
 Производство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций СШАПроизводство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций США
Американские и японские композиты придется либо заменить китайскими, либо использовать вместо них металлПодробнее
 Москва обвинила Токио в попытках нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договораМосква обвинила Токио в попытках нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора
МИД РФ упрекнул японскую сторону в искажении сути договоренностей лидеров двух странПодробнее
 Полицейских будут судить за халатность при конвоировании членов "банды ГТА"Полицейских будут судить за халатность при конвоировании членов "банды ГТА"
Следствие считает, что фигуранты дела об убийстве 17 человек смогли предпринять попытку к бегству из-за нарушения правил конвоирамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Затопление Тушинского тоннеля в Москве7 фото
10 января
Затопление Тушинского тоннеля в Москве
Фотохроника 9 января6 фото
09 января
Фотохроника 9 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию6 фото
09 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСКР обвинил Центр Ходорковского в гибели российских журналистов в ЦАРЭкономикаГрядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделюВ РоссииБанк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернетеВ миреДуров подал заявление на ликвидацию компании Telegram LLCВ миреФедеральные прокуроры проверят украинцев, присутствовавших на инаугурации ТрампаМоскваТушинский тоннель в Москве открыли после затопления

Керлингист Крушельницкий отказался оспаривать дисквалификацию

Apple в 2019 году представит три модели iPhone

В Украинской православной церкви сравнили новую церковь Украины с "Титаником"

Сотрудник "Домодедово" пострадал в ДТП на аэродроме

УЕФА оштрафовал "Спартак" на 5 тысяч евро

Обвиняемый в мошенничестве красноярский экс-депутат Волков признал вину в суде

Арестован подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске

Десантный корабль ВМС США покинул Черное море

Летевший в Москву самолет вернулся в ульяновский аэропорт из-за проблем с шасси

Кандидатами на пост генсека СЕ стали четыре политика

СКР обвинил Центр Ходорковского в гибели российских журналистов в ЦАР

СКР обвинил Центр Ходорковского в гибели российских журналистов в ЦАРПо данным следствия, россияне были убиты при попытке ограбления, а привели к этому просчеты в организации поездки Подробнее

В суды нескольких городов Германии пришли письма с угрозой взрыва

Захарова заявила, что у нее нет информации об отмене визита лидера ХАМАС в Москву

Китайский зонд сделал панорамный снимок обратной стороны Луны

ФСБ попросила продлить арест украинских моряков до конца апреля

Сайт МИД РФ в 2018 году подвергся более чем 77 млн хакерских атак

Шарапова сыграет в первом круге Australian Open с британкой Дарт

Матвиенко предложила возродить должность генерал-прокурора

Грядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделю

Грядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделюЭто может привести к замедлению темпа роста ВВП, который рискует оказаться ниже обещанных Трампом 3% Подробнее

Ящур выявлен на свинокомплексе "Русагро" в Приморском крае

Ящур выявлен на свинокомплексе "Русагро" в Приморском краеКомпания заявляет о незначительных потерях в связи со вспышкой заболевания Подробнее

Рубль почти не отреагировал на решение Минфина возобновить покупку валюты

Аварийный участок канала имени Москвы выведен из эксплуатации до 1 апреля

Минфин РФ направит на покупку валюты с 15 января по 6 февраля 265,8 млрд рублей

Двое российских туристов госпитализированы после падения в ущелье на Бали

Мексиканского режиссера Куарона обидели субтитры на испанском для испанцев

МИД РФ потребовал от США объяснений по поводу обвинений в адрес Весельницкой

Главу Олимпийского комитета Японии заподозрили в коррупции

Турция подготовила план военной операции против курдов в северных районах Сирии

В Германии скончался бывший гражданин США, служивший в нацистском концлагере

Во Франции усилят меры безопасности перед субботними протестами "желтых жилетов"

Более 350 автомобилей с российской стороны ждут открытия Военно-Грузинской дороги

Самолету пришлось экстренно вернуться во "Внуково" из-за незакрытой двери салона

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');