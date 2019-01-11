Матвиенко предложила возродить должность генерал-прокурора

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила восстановить в России должность генерал-прокурора через 300 лет после ее учреждения.

"Дата 12 января приурочена к учреждению поста генерал-прокурора императором Петром Первым в 1722 году. Может быть, к 300-летию восстановить историческое звание - генерал-прокурор? И звучит солиднее, да и бояться, Юрий Яковлевич, будут точно больше!" - сказала Матвиенко, обращаясь к генпрокурору РФ Юрию Чайке, на заседании в пятницу, посвященном празднованию Дня работника прокуратуры в РФ.

Она отметила, что через три года у этой даты будет "солидный юбилей - 300-летие органов прокуратуры России" и предложила готовиться к нему.

По ее мнению, сотрудникам прокуратуры доверяют, поскольку "обращаются за помощью при задержках заработной платы, пенсий, пособий, нарушении жилищных прав, ухудшении экологии, необоснованном росте цен", и призвала детально разбираться с каждым случаем такого повышения цен, что актуально в связи с наступлением Нового года.

"У многих производителей и продавцов под инфляционные ожидания, связанные с повышением различных тарифов, так и "чешутся руки" поднять цены на основные продукты питания и жизненно важные лекарства", - подчеркнула спикер Совфеда.