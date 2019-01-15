Песков заявил, что санкции США против РФ не "игра в бирюльки"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал конспирологией высказываемую в США точку зрения о возможности некого сговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

"Это конспирология, которая к реальности не имеет отношения. Америка попала в уникальную для себя ситуацию: там раскол и в обществе, и в правительстве, и результатом этого являются те сложные условия, в которых приходится работать Трампу", - сказал Песков в интервью "Аргументам и Фактам".

Он не согласился с тем, что санкции США против России - это некая "игра в бирюльки". "Это не бирюльки, а очень серьезная вещь. Вот, например, нам угрожают ограничениями в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2". Это неприкрытая попытка обеспечить конкурентное преимущество для американского сжиженного газа, который дороже российского. И заставить европейцев покупать именно его", - привел пресс-секретарь президента пример санкционного давления на Россию.

В Кремле признали, что у России нет рычагов, чтобы заставить США отказаться от санкционной политики в отношении Москвы, но отметили, что и давление на РФ не приносит для США результатов.

"Несмотря на то, что США - самая крупная в мире экономика, у них нет инструментов, которые могут вынудить Россию отказаться от своей суверенной политики. Задействовав даже такой арсенал всевозможных ограничений, американцы с этой задачей не справились. Санкции же ничего не изменили!" - сказал Песков в интервью.

При этом он добавил: "Точно также и у нас нет рычагов, способных заставить американцев отказаться от своей линии".

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, прорабатывают ли там ответные шаги, которые могли бы остановить введение новых санкционных мер против России.