В РФ разработали метод поиска углеводородов Арктики лазерным улавливанием газов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Консорциум научных организаций под руководством Томского госуниверситета (ТГУ) создал аппаратно-программный комплекс для дистанционного поиска, разведки и мониторинга месторождений нефти и природного газа в Арктике, сообщила пресс-служба вуза.

В консорциум помимо ТГУ вошли Институт оптики атмосферы СО РАН, научно-технический центр "Геотехфизприбор" Института физики Земли РАН (Москва) и промышленный партнер - ООО "ГеоСтатус" (Екатеринбург).

"Комплекс представляет собой сочетание трех переносных сейсмических станций малоканального профилирования (МСК), лазерно-спектроскопической системы и информационной системы, обеспечивающей сбор, хранение, обработку и систематизацию данных", - говорится в пресс-релизе.

Принцип работы устройства основан на спектральном анализе газов - индикаторов углеводородов, которые будет улавливать лазерно-спектроскопическая система на перспективной для добычи территории. Обнаруженные химические компоненты автоматически идентифицируются с помощью базы данных, арсенал которой расширяется за счет применения обучаемой нейронной сети.

Отмечается, что новый инструмент позволяет в несколько раз сократить сроки поисков углеводородов и финансовые затраты на изучение особенностей их залегания, дает возможность работать в труднодоступных местах, повышает точность построения 3D-модели месторождения и повышает рентабельность добычи полезных ископаемых.

Программно-аппаратный комплекс можно также применять при решении геологических, экологических и иных задач, связанных с освоением месторождений полезных ископаемых, проведением экологического и специального мониторинга.

"Сейсмические станции способны отслеживать ситуации, связанные с оползнями, изменением пластового давления. При решении задач мониторинга и получении данных о наличии газов, свидетельствующих об активности подземных процессов, сведения сразу же будут переданы в информационную систему мониторинга месторождения, что позволит оперативно отреагировать на развивающуюся чрезвычайную ситуацию", - цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника лаборатории химических технологий ТГУ Елену Обходскую.

При использовании сейсмостанций и средств автоматизированной обработки информации не применяется взрывное и активное вибровоздействие, нет необходимости использовать тяжелую транспортную технику, что важно при работе в сложных природно-климатических условиях и труднодоступных местах.