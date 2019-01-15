Гидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метро

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Предварительной причиной поступления воды в тоннели Люблинско-Дмитровской линии московского метро, приведшей к сбою в движении поездов во вторник, мог стать гидроудар. Об этом сообщает твиттер столичной подземки.

"Причиной поступления воды на участок салатовой ветки метро мог стать гидроудар, произошедший во время строительства второго вестибюля станции "Окружная"", - говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора АО "Мосметрострой" Сергея Жукова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал подтопление тоннелей на Люблинско-Дмитровской линии "достаточно сложной чрезвычайной ситуацией". Он поблагодарил работников метрополитена за слаженные и оперативные действия по шестичасовой ликвидации ЧП.

Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" северного участка салатовой ветки были временно закрыты утром во вторник из-за поступления воды между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы". Поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходили только между "Петровско-Разумовской" и "Зябликово". Между закрытыми станциями и "Петровско-Разумовской" курсировали бесплатные компенсационные автобусные маршруты.

К 07:00 поступление воды прекратилось, затем проводились работы по ее откачке и зачистке тоннелей от излишнего грунта. Движение запустили после дополнительных проверок инженерных систем метро.

Тоннель, где во вторник произошло затопление, находится на участке глубокого заложения, который строился буровзрывным способом на глубине около 60 метров без применения тоннелепроходческих щитов.