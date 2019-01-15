Голодец высказалась против введения налога на выезд из РФ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Предложение о введении сбора на выезд из России не поступало в правительство, сообщила вице-премьер Ольга Голодец журналистам в кулуарах "Гайдаровского форума".

"Мне кажется, что сейчас не время говорить об увеличении каких-либо дополнительных сборов. Сейчас мы должны говорить об увеличении доступности, льготирования всех видов туризма", - добавила она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" выступила с предложением ввести налог на выезд при пересечении госграницы в размере 500 рублей.