Главные новости
В РоссииФСБ отчиталась о завершении строительства заграждения на границе Крыма и УкраиныВ РоссииОбыски у людей из окружения "крабового короля" Олега Кана начались на СахалинеВ РоссииВ Кремле с пониманием отнеслись к публикации списка сотрудников BBC в Москве
В России

Первое уголовное дело о репосте прекращено после декриминализации 282 статьи УК

Накануне президент подписал закон, смягчивший наказание за экстремизм в соцсетях

Первое уголовное дело о репосте прекращено после декриминализации 282 статьи УК
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Твери прекращено уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды в отношении местного жителя Сергея Соколова, сообщил "Интерфаксу" его адвокат, юрист международной правозащитной группы "Агора" Ильнур Шарапов.

"Следственный комитет в Твери прекратил в связи с поправками в статью 282 УК РФ уголовное дело в отношении Сергея Соколова. Об этом защиту уведомил следователь", - сказал Шарапов агентству в пятницу.

Адвокат пояснил, что поводом для уголовного преследования Соколова стали репосты картинок и текстов на личной странице в социальной сети "ВКонтакте", в которых были выявлены признаки возбуждения ненависти и вражды.

По данным "Агоры", дело Соколова - первое закрытое после частичной декриминализации статьи 282 по закону, который президент РФ подписал накануне.

Инициированный президентом и утвержденный им закон "О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации" предусматривает декриминализацию совершенного впервые преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ.

Ранее эта часть статьи предусматривала наказание от штрафа в размере 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы за "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".

Новый закон предусматривает, в частности, отказ от привлечения к уголовной ответственности за такие деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

Уголовно наказуемыми будут признаваться только те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года. Это касается, в том числе, и ответственности за репосты.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Новости по теме

В России
Первое уголовное дело о репосте прекращено после декриминализации 282 статьи УКПервое уголовное дело о репосте прекращено после декриминализации 282 статьи УК
Накануне президент подписал закон, смягчивший наказание за экстремизм в соцсетяхПодробнее
 В Кремле с пониманием отнеслись к публикации списка сотрудников BBC в МосквеВ Кремле с пониманием отнеслись к публикации списка сотрудников BBC в Москве
Информация о редакции "Би-би-си" появилась после обнародования газетой Times данных о сотрудниках бюро Sputnik в ВеликобританииПодробнее
 ФСБ отчиталась о завершении строительства заграждения на границе Крыма и УкраиныФСБ отчиталась о завершении строительства заграждения на границе Крыма и Украины
Введен в эксплуатацию комплекс охранной сигнализацииПодробнее
 Обыски у людей из окружения "крабового короля" Олега Кана начались на СахалинеОбыски у людей из окружения "крабового короля" Олега Кана начались на Сахалине
Ранее Кан упоминался в фильме о незаконном вылове камчатского краба в Охотском мореПодробнее
Счетная палата обвинила Росалкогольрегулирование в недостаточном контроле продукцииСчетная палата обвинила Росалкогольрегулирование в недостаточном контроле продукции
Проверка за три года выявила, в частности, нарушения при конкурсах по госконтрактамПодробнее
 Президент подписал закон об отмене национального роумингаПрезидент подписал закон об отмене национального роуминга
Законом устанавливается, что оператор связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту вне зависимости от регионаПодробнее
 Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи об экстремизмеПутин подписал закон о частичной декриминализации статьи об экстремизме
Принятый закон предполагает, что уголовное наказание по статье 282 будет наступать лишь в случае, если гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного годаПодробнее
 Росгвардия продолжит закупать продукты у мясокомбината "Дружба народов"Росгвардия продолжит закупать продукты у мясокомбината "Дружба народов"
Там пояснили, что работа с единственным поставщиком позволяет оперативно реагировать на внезапно возникающие служебно-боевые задачиПодробнее
 Склады "Красного и белого" по всей стране не откроют до завершения проверокСклады "Красного и белого" по всей стране не откроют до завершения проверок
Ранее в компании сообщали, что силовики не выявили на складах контрафакта, долгов у сети нетПодробнее
 Почти 31 миллиону россиян с 1 января проиндексируют пенсии на 7,05%Почти 31 миллиону россиян с 1 января проиндексируют пенсии на 7,05%
Средний размер выплат вырастет на тысячу рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 декабря6 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФСБ отчиталась о завершении строительства заграждения на границе Крыма и УкраиныВ РоссииОбыски у людей из окружения "крабового короля" Олега Кана начались на СахалинеВ РоссииВ Кремле с пониманием отнеслись к публикации списка сотрудников BBC в МосквеВ миреПосольство РФ в Финляндии подтвердило задержание россиянки по запросу СШАВ РоссииФедслужбу по регулированию алкогольного рынка обвинили в недостаточном контроле ЭкономикаПредседателем совета директоров "Русала" избрали Жан-Пьера Тома

Чиновница из Самары извинилась за совет компенсировать мизерные пособия на детей разведением огородов

Первый полет нового дальнего бомбардировщика Ту-22М3М прошел в Казани

Первое уголовное дело о репосте прекращено после декриминализации 282 статьи УК

Первое уголовное дело о репосте прекращено после декриминализации 282 статьи УКНакануне президент подписал закон, смягчивший наказание за экстремизм в соцсетях Подробнее

Москва и Лондон договорились о частичном восстановлении составов своих дипмиссий

Штоффельсхаус оставил пост спортивного директора ФК "Локомотив"

В начале января москвичи смогут увидеть звездопад и лунное затмение

Кожемяко пообещал не оставить без внимания "арестованных" в Приморье косаток

Порошенко сократил отставание от Тимошенко в опросах о выборах президента на Украине

Гидрометцентр дал прогноз на январские праздники в Москве

Гидрометцентр дал прогноз на январские праздники в МосквеНовый год наступит при температуре -10 градусов, а после в столице немного потеплеет Подробнее

Петербуржец получил условный срок за нетолерантные шутки над приятелем в сети

Россия и ВАДА определили сроки передачи данных допинг-проб из лаборатории в Москве

В Красноярске поставят спектакль о пожарных, тушивших ТЦ "Зимняя вишня"

Путин не будет участвовать в переговорах с турецкой делегацией в Москве

Вынесен приговор бизнесмену Михальченко по делу о контрабанде алкоголя

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');