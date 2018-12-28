Первое уголовное дело о репосте прекращено после декриминализации 282 статьи УК

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Твери прекращено уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды в отношении местного жителя Сергея Соколова, сообщил "Интерфаксу" его адвокат, юрист международной правозащитной группы "Агора" Ильнур Шарапов.

"Следственный комитет в Твери прекратил в связи с поправками в статью 282 УК РФ уголовное дело в отношении Сергея Соколова. Об этом защиту уведомил следователь", - сказал Шарапов агентству в пятницу.

Адвокат пояснил, что поводом для уголовного преследования Соколова стали репосты картинок и текстов на личной странице в социальной сети "ВКонтакте", в которых были выявлены признаки возбуждения ненависти и вражды.

По данным "Агоры", дело Соколова - первое закрытое после частичной декриминализации статьи 282 по закону, который президент РФ подписал накануне.