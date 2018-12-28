Первое уголовное дело о репосте прекращено после декриминализации 282 статьи УК

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Твери прекращено уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды в отношении местного жителя Сергея Соколова, сообщил "Интерфаксу" его адвокат, юрист международной правозащитной группы "Агора" Ильнур Шарапов.
"Следственный комитет в Твери прекратил в связи с поправками в статью 282 УК РФ уголовное дело в отношении Сергея Соколова. Об этом защиту уведомил следователь", - сказал Шарапов агентству в пятницу.
Адвокат пояснил, что поводом для уголовного преследования Соколова стали репосты картинок и текстов на личной странице в социальной сети "ВКонтакте", в которых были выявлены признаки возбуждения ненависти и вражды.
По данным "Агоры", дело Соколова - первое закрытое после частичной декриминализации статьи 282 по закону, который президент РФ подписал накануне.
Инициированный президентом и утвержденный им закон "О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации" предусматривает декриминализацию совершенного впервые преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ.
Ранее эта часть статьи предусматривала наказание от штрафа в размере 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы за "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".
Новый закон предусматривает, в частности, отказ от привлечения к уголовной ответственности за такие деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.
Уголовно наказуемыми будут признаваться только те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года. Это касается, в том числе, и ответственности за репосты.