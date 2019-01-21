Россиянка утонула во время дайвинга на Мальдивских островах

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российская туристка утонула в воскресенье во время дайвинга на Мальдивском архипелаге. Об этом сообщили "Интерфаксу" в компании "Экзотик Тайм", организовавшей погружение.

"Российская туристка в воскресенье утонула во время погружения с аквалангом, это несчастный случай. Ей было 37 лет. Подробнее о том, что случилось, мы узнаем после того, как полиция выяснит все обстоятельства произошедшего", - рассказала генеральный директор компании Вероника Бирман.

По ее словам, у туристки была страховка, которая должна покрыть репатриацию. "Сейчас страховая компания этим занимается, мы помогаем", - добавила Бирман.

Она добавила, что трагедия произошла возле атолла Ари во время погружения с яхты.

Туристка купила в компании групповой дайв-тур с 19 по 26 января.