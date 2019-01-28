Российская туристка пострадала на Пхукете в результате столкновения водных мотоциклов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Туристка из России госпитализирована на тайском острове Пхукет после того, как получила ранения в результате столкновения водных мотоциклов, сообщает издание The Phuket News.

Инцидент произошел днем в понедельник на пляже Ката Нои. Компания из четырех человек арендовала четыре водных мотоцикла. Во время плавания двое из них столкнулись. В результате серьезно пострадала 23-летняя россиянка, ее отправили в госпиталь Chalong.

Как сообщили в полиции, из двух столкнувшихся плавсредств лишь одно получило серьезные повреждения.