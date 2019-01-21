Мэр Саранска отчитал подчиненных после того, как час прождал автобус на остановке

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава Саранска Петр Тултаев обрушился с критикой на подчиненных после безуспешной попытки проехаться на общественном транспорте, сообщает администрация города.

На оперативном совещании в понедельник Тултаев рассказал, как на прошлой неделе в вечернее время пытался уехать с остановки "Центральный рынок".

"Я час простоял на остановке. И очень многое мне стало понятно. В вечерний час пик где муниципальные автобусы и троллейбусы?", - приводятся в сообщении слова мэра.

Глава города призвал подчиненных пересмотреть работу муниципального транспорта и не обижаться на критику со стороны жителей.

"Пересмотрите маршрутную сеть! Выполняйте свою работу так, как положено! Нужна объективность! От того, что вы тут шлифуете, ничего хорошего нет! Потом обижаетесь, что люди вас ругают!", - сказал Тултаев.