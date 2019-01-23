Кировчанин, задушивший подушкой семимесячную дочь, получил 14 лет колонии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Суд в Кировской области вынес приговор местному жителю, который задушил подушкой семимесячную дочь, чтоб не слышать, как она плачет, сообщается в среду на сайте Следственного комитета РФ.

Действия подсудимого квалифицированы по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего), ему назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, а также последующего ограничения свободы сроком на 1,5 года, говорится в пресс-релизе.

Установлено, что 22 марта 2017 года кировчанин распивал спиртные напитки у себя дома, отмечая день рождения своей сожительницы, после чего лег спать. Однако семимесячная дочка начала плакать, и мужчина, решив ее успокоить, положил ребенка на кровать лицом вниз, а сверху накрыл тяжелой подушкой и одеялом. В результате девочка задохнулась.