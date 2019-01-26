Фрегат "Адмирал Горшков" проведёт стрельбы в Баренцевом море

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Экипаж головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" вышел из Североморска в Баренцево море для отработки комплекса учебно-боевых задач.

"В течение нескольких дней фрегат выполнит ряд боевых упражнений с применением оружия. Проведет стрельбы по морским и воздушным целям. Отработает взаимодействие с авиацией и с надводными кораблями", - сообщает в субботу пресс-служба Северного флота (СФ).

Отмечается, что "особое внимание будет уделено тренировкам боевых расчетов комплексов противовоздушной обороны, а также отработке посадок на палубу вертолетов Ка-27".