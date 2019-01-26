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Фрегат "Адмирал Горшков" проведёт стрельбы в Баренцевом море

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Экипаж головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" вышел из Североморска в Баренцево море для отработки комплекса учебно-боевых задач.

"В течение нескольких дней фрегат выполнит ряд боевых упражнений с применением оружия. Проведет стрельбы по морским и воздушным целям. Отработает взаимодействие с авиацией и с надводными кораблями", - сообщает в субботу пресс-служба Северного флота (СФ).

Отмечается, что "особое внимание будет уделено тренировкам боевых расчетов комплексов противовоздушной обороны, а также отработке посадок на палубу вертолетов Ка-27".

Фрегат "Адмирал Горшков" принят в боевой состав Северного флота в прошлом году.

В Баренцевом и в Белом морях он провел ряд испытательных и учебно-боевых стрельб ракетным и артиллерийским оружием, в том числе главным ударным комплексом: крылатыми ракетами "Калибр". Фрегат также выполнил ряд стрельб комплексом противовоздушной обороны "Полимент-Редут", подтвердивших его высокие тактико-технические характеристики.

"Адмирал Горшков" - первый надводный корабль - носитель крылатых ракет "Калибр" на Северном флоте.

Он прибыл на флот 8 сентября и был зачислен в состав дивизии ракетных кораблей СФ - самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России, куда также входят тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий".

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Теги: Северный флот, Баренцево море, Адмирал Горшков

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