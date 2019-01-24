Бывшая жена взыскала с Цеповяза из "банды Цапка" более 4 млн рублей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Кущевский районный суд в четверг постановил взыскать с осужденного Вячеслава Цеповяза более 4 млн рублей в пользу его бывшей супруги Натальи в рамках бракоразводного процесса, сообщили "Интерфаксу" в аппарате суда.

"Суд удовлетворил исковые требования Натальи Стришней (бывшей Цеповяз - ИФ) к Вячеславу Цеповязу о признании 8,6 млн рублей их совместно нажитым в браке имуществом и взыскал в пользу истицы половину этой суммы - 4,3 млн рублей. Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции", - сказал представитель суда.

Представлявший сторону Цеповяза адвокат Андрей Карпенко подтвердил агентству, что решение районного будет обжаловано незамедлительно.

"Позиция ответчика строится на том, что ранее в том же суде Наталья Цеповяз уже отказывалась от своих требований признать эти 8 млн рублей их совместным имуществом. Затем она повторно обратился в суд по тем же основаниям. Мы считаем, что суд поступил неправомерно, повторно рассмотрев иск", - сказал Карпенко.

Он уточнил, что с ноября 2017 года по июль 2018 года Кущевский районный суд рассматривал иск находящегося в заключении Цеповяза о признании недействительным их брачного контракта с женой. Тогда Наталья Цеповяз подавала встречный иск, претендуя на половину совместно нажитого имущества, но потом его отозвала.

Брачный контракт был составлен таким образом, что экс-супруга претендовала практически на все имущество бизнесмена. Кущевский райсуд оставил документ в силе, однако Краснодарский краевой суд позднее брачный контракт расторг.

Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года признал Цеповяза виновным в совершении целого ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

С 1998 по 2010 годы - за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участники убили 19 человек. Лидер группировки Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних.