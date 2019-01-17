Против сотрудников амурской колонии, где содержится Цеповяз, возбудили еще одно дело

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В отношении должностных лиц амурской колонии, в которой содержится член "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз, возбуждено новое уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий", сообщили в Генпрокуратуре России.

"Рассмотрев постановление и материалы прокурорской проверки, следственные органы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

Отмечается при этом, что должностные лица ИК-3 УФСИН России по Амурской области, в которой содержится Цеповяз, "принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными, что противоречит действующему законодательству".

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, администрация исправительного учреждения предоставляла осужденным льготы в виде дополнительных свиданий с родственниками.

В нарушение требований уголовно-исполнительного кодекса администрацией учреждения данные встречи как свидания не оформлялись, в карточках учета свиданий осужденных и личных делах не фиксировались, подчеркнули в генпрокуратуре.

Выяснилось, что в рамках оказанной помощи администрацией ИК-3 заключались договоры с гражданами о предоставлении рабочей силы, по которым впоследствии были трудоустроены их близкие родственники из числа осужденных, отбывающих наказание в данном учреждении.

"По результатам проверки Амурский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях направил в следственный орган постановление и материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц исправительной колонии",- говорится в сообщении.

Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года признал Цеповяза виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С 1998 по 2010 год - за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек.

В начале ноября 2018 г. общественный резонанс вызвала публикация фотографий, на которых Цеповяз жарит шашлыки, ест крабов и икру. Во ФСИН тогда заявили, что фотографии были сделаны в 2015 году.

Позднее также в интернете появилась видеозапись из комнаты отдыха колонии. На ней Цеповяз в компании нескольких осужденных запечатлен в комнате с угловым белым диваном, телевизором и кофейным столиком. В руках у некоторых, в том числе Цеповяза, имелись смартфоны.

По фактам нарушений правил внутреннего распорядка колонии в отношении ее сотрудников возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), которое расследует центральный аппарат Следственного комитета.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил позднее, что Цеповяз получал различные деликатесы на сумму до 60 тыс. руб. в месяц.

Между тем сам осужденный настаивает на том, что не пользуется в колонии никакими привилегиями, а фотографии, на которых он обедает деликатесами, являются подделкой.