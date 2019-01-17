Главные новости
В РоссииДерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублейЭкономикаЧистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 разаВ РоссииПри пожаре в офисном центре в Перми пострадали 14 человек
В России

Против сотрудников амурской колонии, где содержится Цеповяз, возбудили еще одно дело

Сотрудники ИК-3 принимали в дар ульи для пасеки, что стало поводом для возбуждения дела о превышении полномочий

Против сотрудников амурской колонии, где содержится Цеповяз, возбудили еще одно дело
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В отношении должностных лиц амурской колонии, в которой содержится член "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз, возбуждено новое уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий", сообщили в Генпрокуратуре России.

"Рассмотрев постановление и материалы прокурорской проверки, следственные органы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

Отмечается при этом, что должностные лица ИК-3 УФСИН России по Амурской области, в которой содержится Цеповяз, "принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными, что противоречит действующему законодательству".

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, администрация исправительного учреждения предоставляла осужденным льготы в виде дополнительных свиданий с родственниками.

В нарушение требований уголовно-исполнительного кодекса администрацией учреждения данные встречи как свидания не оформлялись, в карточках учета свиданий осужденных и личных делах не фиксировались, подчеркнули в генпрокуратуре.

Выяснилось, что в рамках оказанной помощи администрацией ИК-3 заключались договоры с гражданами о предоставлении рабочей силы, по которым впоследствии были трудоустроены их близкие родственники из числа осужденных, отбывающих наказание в данном учреждении.

"По результатам проверки Амурский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях направил в следственный орган постановление и материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц исправительной колонии",- говорится в сообщении.

Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года признал Цеповяза виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С 1998 по 2010 год - за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек.

В РоссииСКР взялся за сотрудников колонии, в которой Цеповяз жарил шашлыкиСКР взялся за сотрудников колонии, в которой Цеповяз жарил шашлыкиЧитать подробнее

В начале ноября 2018 г. общественный резонанс вызвала публикация фотографий, на которых Цеповяз жарит шашлыки, ест крабов и икру. Во ФСИН тогда заявили, что фотографии были сделаны в 2015 году.

Позднее также в интернете появилась видеозапись из комнаты отдыха колонии. На ней Цеповяз в компании нескольких осужденных запечатлен в комнате с угловым белым диваном, телевизором и кофейным столиком. В руках у некоторых, в том числе Цеповяза, имелись смартфоны.

По фактам нарушений правил внутреннего распорядка колонии в отношении ее сотрудников возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), которое расследует центральный аппарат Следственного комитета.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил позднее, что Цеповяз получал различные деликатесы на сумму до 60 тыс. руб. в месяц.

Между тем сам осужденный настаивает на том, что не пользуется в колонии никакими привилегиями, а фотографии, на которых он обедает деликатесами, являются подделкой.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Амурская область, ФСИН, Вячеслав Цеповяз

Новости по теме

В России
Вучич подарил Путину щенка шарпланинской овчаркиВучич подарил Путину щенка шарпланинской овчарки
Щенка зовут Паша, ему четыре месяцаПодробнее
 Против сотрудников амурской колонии, где содержится Цеповяз, возбудили еще одно делоПротив сотрудников амурской колонии, где содержится Цеповяз, возбудили еще одно дело
Сотрудники ИК-3 принимали в дар ульи для пасеки, что стало поводом для возбуждения дела о превышении полномочийПодробнее
 Один человек погиб и трое пострадали на пожаре в Санкт-ПетербургеОдин человек погиб и трое пострадали на пожаре в Санкт-Петербурге
Как сообщалось, в здании Санкт-Петербургского газетного комплекса произошло обрушение перекрытия на площади 60 кв. мПодробнее
 Умер последний из фронтовых кинооператоров Борис СоколовУмер последний из фронтовых кинооператоров Борис Соколов
Оператор не дожил меньше месяца до своего 99-го дня рожденияПодробнее
При пожаре в офисном центре в Перми пострадали 14 человекПри пожаре в офисном центре в Перми пострадали 14 человек
В числе спасенных из загоревшегося здания - женщина на девятом месяце беременностиПодробнее
 Генпрокуратура потребовала обратить имущество Шестуна на 10 млрд руб. в доход государстваГенпрокуратура потребовала обратить имущество Шестуна на 10 млрд руб. в доход государства
Ранее у экс-главы Серпуховского района обнаружили 676 объектов недвижимости и 22 машиныПодробнее
 Дерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублейДерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублей
Причиной стали высказывания лидера КПРФ на заседании в ГосдумеПодробнее
 КС счел частично неконституционным ограничение для владельцев СМИ с двумя паспортамиКС счел частично неконституционным ограничение для владельцев СМИ с двумя паспортами
Жалобу в Конституционный суд подал глава компании PMI, который имеет гражданства РФ и Нидерландов и является владельцем доли в "Радио-Шанс"Подробнее
 Почти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССРПочти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССР
Больше всего жители страны гордятся победой в Великой Отечественной войнеПодробнее
 Военнослужащим запаса могут на пять лет запретить пользоваться соцсетямиВоеннослужащим запаса могут на пять лет запретить пользоваться соцсетями
К нарушителям запрета будут применять административное или уголовное наказаниеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Международный автосалон в Детройте10 фото
16 января
Международный автосалон в Детройте
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублейЭкономикаЧистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 разаВ РоссииПри пожаре в офисном центре в Перми пострадали 14 человекВ РоссииПочти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССРВ миреПрокуратура США заподозрила Huawei в краже торговых секретовВ миреБританский парламент выразил доверие правительству Мэй

Вучич подарил Путину щенка шарпланинской овчарки

Вучич подарил Путину щенка шарпланинской овчаркиЩенка зовут Паша, ему четыре месяца Подробнее

Против сотрудников амурской колонии, где содержится Цеповяз, возбудили еще одно дело

Против сотрудников амурской колонии, где содержится Цеповяз, возбудили еще одно делоСотрудники ИК-3 принимали в дар ульи для пасеки, что стало поводом для возбуждения дела о превышении полномочий Подробнее

Суд арестовал бомжа, подозреваемого в поджоге здания в Киево-Печерской лавре

Бывший начальник башкирской колонии №13 задержан за взятки от заключенных

Депутаты потребовали от МВД разобраться с коллекторами, угрожающими школе

Немецкую торпеду времен войны выбросило на калининградский пляж

Берлускони выдвинул свою кандидатуру на выборы в Европарламент

В Великобритании арестовали российский сухогруз "Кузьма Минин"

В Великобритании арестовали российский сухогруз "Кузьма Минин"Судно Мурманского пароходства арестовано за долги, сообщили в Международной федерации транспортников Подробнее

Пожар в петербургской типографии локализован

В испанской Малаге ребенок провалился в 100-метровую шахту

Красноярску и Норильску выделят 200 млрд рублей на решение экологических проблем

Пожар в гаражах на северо-востоке Москвы потушен

Основная часть имущества Шестуна была записана на его родню

Один человек погиб и трое пострадали на пожаре в Санкт-Петербурге

Один человек погиб и трое пострадали на пожаре в Санкт-ПетербургеКак сообщалось, в здании Санкт-Петербургского газетного комплекса произошло обрушение перекрытия на площади 60 кв. м Подробнее

Крупный пожар произошел в здании Санкт-Петербургского газетного комплекса

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');