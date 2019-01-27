Задержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под Саратовом

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - По делу о ненадлежащем оказании услуг в саратовском кафе, где накануне взорвался газ, задержана женщина 1972 года рождения, говорится в сообщении СКР. Она арендовала помещение в поселке Лысые Горы Саратовской области без соответствующих документов.

"Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе регионального Следственного управления СКР "Интерфаксу" сообщили, что в понедельник в Волжском районном суде Саратова будет решаться вопрос о заключении арендатора кафе под стражу. С таким ходатайством в суд вышло следствие.

Как сообщалось, в субботу в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы Саратовской области произошел взрыв во время празднования 60-летия главного инженера Лысогорского ЖКХ. В кафе присутствовало 35 гостей и пять человек персонала. Юбиляр скончался в больнице, у него было более 80% ожогов. Пострадали 22 человека, в том числе, двое детей.

По предварительной информации следствия, в подсобном помещении заведения хранился газовый баллон. По неустановленным на данный момент причинам произошла утечка его содержимого, в результате чего произошел взрыв с последующим возгоранием.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 238 УК РФ).