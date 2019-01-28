В Саратове арестовали арендатора кафе, где произошел взрыв газа

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Волжский районный суд Саратова отправил под арест женщину, арендовавшую без соответствующих документов кафе, где произошел взрыв газа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СУ СКР в понедельник.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и на два месяца заключил под стражу Марию Куприянову", - сказал собеседник агентства.

26 января в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы Саратовской области произошел взрыв во время празднования 60-летия главного инженера Лысогорского ЖКХ. В кафе было 35 гостей и пять человек персонала. Юбиляр скончался в больнице, у него было более 80% ожогов. Пострадали 22 человека, в том числе, двое детей.

По предварительной информации следствия, в подсобном помещении заведения хранился газовый баллон. По неустановленным на данный момент причинам произошла утечка его содержимого, в результате чего раздался хлопок с последующим возгоранием.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).