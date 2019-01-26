Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва под Саратовом

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в связи с травмированием посетителей кафе в Саратовской области от взрыва газа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"По факту происшествия в кафе возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в субботу в "Интерфакс".

В свою очередь, пресс-секретарь СУСКР региона Надежда Волошина сообщила "Интерфаксу", что по данным следствия, в кафе, которое принадлежит женщине - индивидуальному предпринимателю, проходило празднование юбилея одного из местных жителей.

"В подсобном помещении заведения хранился газовый баллон. По неустановленным на данный момент причинам произошла утечка его содержимого, в результате чего раздался хлопок с последующим возгоранием. Предварительно, в результате происшествия 22 гостям заведения был причинен вред здоровью различной степени тяжести, 14 из них были госпитализированы, один мужчина скончался",- сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК России.

"Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Проводятся допросы руководства заведения, персонала, а также свидетелей произошедшего. Изымается необходимая документация, назначена пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы",- сказала Волошина.

Ранее сообщалось, что в субботу в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы Саратовской области произошел взрыв во время празднования 60-летия главного инженера Лысегорского ЖКХ, в кафе присутствовало 35 гостей и пять человек персонала. По данным МЧС, пострадали 22 человека, в том числе двое детей.

Осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу", что у шести человек ожоги свыше 25% тела, им понадобится срочная помощь в ожоговых центрах.