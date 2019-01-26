Скончался один из пострадавших при взрыве под Саратовом

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В центральной районной больнице (ЦРБ) поселка Лысые Горы скончался мужчина, получивший более 80% ожогов тела во время пожара из-за взрыва газового баллона в кафе, сообщил в субботу заместитель председателя областного правительства Роман Бусаргин.

"Мужчина отмечал в кафе свое 60-летие, когда начался пожар спровоцированный взрывом газового баллона на кухне. Юбиляр стал выводить гостей из горящего зала. Врачи не стали транспортировать его в региональный центр комбустиологии в Саратов вместе с другими пострадавшими и решили оставить его в ЦРБ ", - уточнил Бусаргин.

Ранее сообщалось, что в субботу в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы Саратовской области произошел взрыв во время празднования 60-летия главного инженера Лысегорского ЖКХ, в кафе присутствовало 35 гостей и пять человек персонала. По данным МЧС, пострадали 22 человека, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности