СКР проверит информацию об издевательствах над воспитанниками омского детского сада

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Управление СКР по Омской области начало проверку информации о том, что в омском детском саду воспитательница связывала детей и заклеивала им рты скотчем, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проверки будут проверены опубликованные сведения, тщательно выяснены все обстоятельства и дана правовая оценка действиям работников детского сада", - говорится в сообщении.

Накануне местные СМИ со ссылкой на пост матери одного из детей в соцсети сообщали, что воспитательница связывала детей и заклеивала им рот скотчем.

"Воспитательница, о которой идет речь, написала заявление (об увольнении - ИФ) по собственному желанию. С 25 января в учебном учреждении не работает. По обращению родителя в пятницу директор создала комиссию по проверке изложенных родителями фактов", - говорится в сообщении мэрии со ссылкой на департамент образования.