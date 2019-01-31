В Кремле не увидели системных проблем в работе компаний ТЭК на Северном Кавказе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии проблем в работе предприятий топливно-энергетического комплекса на Северном Кавказе, в том числе, связанных со списанием долгов потребителей газа.

Отвечая на вопрос, видят ли в Кремле проблемы в работе компаний, которые поставляют газ потребителям на Северном Кавказе, в том числе, связанные со списанием долгов, Песков сказал: "Это корпоративный вопрос, который нужно адресовать компаниям".

"Там, где есть проблемы - неважно, это Северный Кавказ или другой регион - там, где есть нарушения, предъявляются обвинения, потом суд принимает решение. Здесь вряд ли можно какую-то системную проблему вычленять", - сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, "там, где есть проблемы - принимаются меры, а по деталям нужно адресовать вопрос правительству, а лучше - самим компаниям".

Песков переадресовал в "Газпром" вопрос о возможности перестановок в "дочках" газовой монополии. "Это не дело Кремля - ожидать таких кадровых перестановок в "Газпроме". Это, скорее, корпоративный вопрос", - сказал он.

Хищения в "Газпроме"

Накануне отец сенатора Рауфа Арашукова - Рауль Арашуков - был задержан по подозрению в причастности к хищениям газа у "Газпрома" на сумму более 30 миллиардов рублей.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в структурах ПАО "Газпром" в Ставропольском крае прошли обыски по делу Арашуковых. Следователями СКР совместно с сотрудникам ФСБ проводятся масштабные следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Будённовске, Астрахани и других городах.

Списание долгов в Чечне

Районный суд Грозного обязал местное отделение "Газпрома" списать задолженность населения за газ в размере девяти миллиардов рублей. Этого потребовала прокуратура Чечни, посчитав, что задолженность в силу истечения сроков давности взыскать невозможно, а требования об оплате создают в обществе социальную напряженность.

Позже "Газпром" подал на это решению апелляцию, им также заинтересовалась Генпрокуратура.