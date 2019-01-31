Путин был в курсе задержания сенатора Арашукова до начала операции

Москва. 31 января. INTERFAX.RU -Президент РФ Владимир Путин был заблаговременно проинформирован об операции по задержанию сенатора Рауфа Арашукова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент был в курсе об этом мероприятии до того, как оно произошло", - сказал Песков в четверг журналистам.

Он сказал, что в Кремле не знают о наличии каких-либо вопросов к главе Карачаево-Черкесии в связи с арестом сенатора Арашукова. "Это вопрос к следственным органам", - заявил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, касающийся доверия президента РФ к главе КЧР, Песков сказал: "Нет. Пока мне не известно о том, что такие вопросы возникают".

Задержание Арашуковых

Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в ходе заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с Рауфа Ашуркова неприкосновенности и заключение его под стражу. Позднее в Санкт-Петербурге следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали отца сенатора - Рауля Арашукова.

В среду Басманный суд Москвы заключил Рауфа Арашукова в СИЗО до 30 марта. Защита просила суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или залога до 10 млн рублей.

Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ). Адвокат сенатора Устин заявил, что его подзащитный не признает вину.

Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Последнему инкриминируется создание ОПС и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.