Сенатора Арашукова и его отца заподозрили в хищении 10 млрд рублей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова проверяют на причастность к хищению более 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Следственные и оперативные мероприятия проводятся в целях декриминализации республики и Северо-Кавказского федерального округа в связи с масштабной организованной преступной деятельностью, повлекшей хищение более 10 млрд рублей", - сказал источник.

Как сообщил собеседник "Интерфакса", в доме сенатора и его отца в Карачаево-Черкесии проходят обыски.

Ранее в среду Рауф Арашуков был задержан прямо во время закрытого заседания Совета Федерации по подозрению в двух убийствах и организации преступного сообщества. Позже стало известно о том, что его отец задержан в Петербурге в одном из офисов "Газпрома".