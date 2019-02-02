Путин поручил МИД и Минобороны не инициировать новые переговоры по теме разоружения

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил министерству иностранных дел и министерству обороны не инициировать новые переговоры по разоруженческой тематике.

"Прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике - и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира", - сказал Путин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Он заметил, что вместе с тем все предложения России, как и прежде, в этой сфере остаются на столе, а "двери для переговоров открыты".

Путин напомнил, что Россия многократно в течение многих лет, постоянно ставила вопрос о проведении содержательных переговоров по разоруженческой тематике, причем практически по всем ее аспектам.

"И за последние годы мы видим, что наши инициативы партнерами не поддерживаются. Напротив, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности", - сказал президент.

Ранее в ходе встречи Путин заявил, что ответ России на выход США из Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет, заявил президент России Владимир Путин.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля. Он отметил, что "если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев", то США выйдут из соглашения.