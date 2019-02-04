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Аптечный ритейлер "Роста" признан банкротом

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области признал банкротом АО "Роста" (Москва, владело крупной сетью аптек в РФ) и открыл в отношении компании конкурсное производство на 6 месяцев, следует из картотеки арбитражных дел.

Конкурсным управляющим утвержден член "Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Северо-Запада" (Санкт-Петербург) Дмитрий Пахтусов.

Решение об обращении в суд с ходатайством о признании компании "Роста" банкротом приняли участники первого собрания кредиторов, которое состоялось 14 января 2019 года.

Объем требований на тот момент превышал 25,6 млрд рублей.

Суд согласился с выводами кредиторов и открыл конкурсное производство.

Согласно картотеке суда, среди основных кредиторов компании - Сбербанк с суммой требования более 4 млрд рублей, АО "Байер" (более 1,8 млрд рублей), ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" (более 720 млн рублей) и ООО "Джонсон & Джонсон" (более 600 млн рублей).

Как сообщалось, процедура наблюдения была введена в компании "Роста" январе 2018 года.

В июле 2017 года на официальном сайте компания сообщила о намерении продать свою объединенную аптечную сеть "Радуга - Первая помощь - Ладушка" группе компаний "Эркафарм" (Москва, владеет сетью аптек в РФ). "Сделка будет закрыта до конца текущего (2017 - ИФ) года", - говорилось в сообщении. Финансовые условия не раскрывались.

В ноябре того же года "Эркафарм" сообщила о закрытии сделки по покупке аптечной сети у "Роста". По итогам 2016 года аптечная сеть "Радуга - Первая Помощь - Ладушка" имела оборот 20,2 млрд рублей. В ее управлении находилось 1,18 тыс. аптек. Выручка группы компаний "Эркафарм" за аналогичный период составила 26,6 млрд рублей, размер сети - более 400 аптек, следовало из сообщения компании-покупателя.

На данный момент группа компаний "Эркафарм" на своем сайте сообщает, что управляет 1,4 тыс. аптек, включая сеть "Доктор Столетов", "Хорошая аптека", "Озерки", "Народная аптека", "Радуга", "Аптека №1", "Ладушка" и др.

АО "Роста" ранее входило в тройку лидеров по объемам розничных продаж лекарственных препаратов в России, занимая 12% рынка. Помимо сети аптек в одноименную группу компаний входил завод по производству твердых лекарственных форм "Радуга продакшн".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 18% акций "Роста" владеет компания Tamro (Финляндия), по 16,5% - Вадим Стрепетов, Александр Семенюк, Олег Конев и Борис Шепель, 8% - Олег Цейтлин, 6% - Давид Паникашвили, 2% - Михаил Мирилашвили.

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