Ставропольскому экс-судье ужесточили приговор за торговлю судейской должностью

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Ставропольский краевой суд в понедельник изменил приговор бывшему судье Невинномысского городского суда Максиму Новикову, который в октябре 2018 года был условно осужден за попытку мошенничества, сообщает пресс-служба краевого суда.

"Изменен приговор Ленинского районного суда Ставрополя от 19 октября 2018 года в отношении Новикова, которому было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 500 тысяч рублей. Апелляционным определением сегодня ему назначено лишение свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда агентству "Интерфакс" пояснили, что приговор был пересмотрен по ходатайству прокуратуры.

"Он взят под стражу в зале суда. Наказание будет исчисляться с момента провозглашения апелляционного определения, то есть с 4 февраля 2019 года", - сообщила пресс-секретарь Елена Чурюда.

В ноябре 2014 года Новиков и его подельник Армен Петросянц пообещали гражданину, пожелавшему стать судьей в Ставропольском крае, помочь ему получить эту должность за 4 млн рублей. Однако мужчина побоялся, что его деньги будут похищены и сообщил о всех договоренностях в управление ФСБ по краю и уже в рамках оперативно-розыскного мероприятия "соискатель" на должность судьи встретился с мошенниками и передал им 10 тысяч рублей, а также муляж на 3 млн 990 тыс. рублей.

Довести до конца свой преступный умысел судья и его подельник не смогли, так как их действия были пресечены сотрудниками краевого управления ФСБ.

Новиков признан виновным по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 (покушение на мошенничество) УК РФ, подельник экс-судьи был осужден в июле 2017 года. Он получил три года условно и оштрафован на 100 тыс. рублей.