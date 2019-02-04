Ozon отменил бесплатную доставку покупок в пункты выдачи

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших в России интернет-ритейлеров Ozon с 4 февраля отменил бесплатную доставку покупок в свои пункты выдачи.

Теперь самовывоз предоплаченного товара обойдется в 299 рублей, доставка курьером - 399 рублей.

При этом ранее Ozon бесплатно доставлял оплаченные онлайн покупки на сумму от 3500 рублей, а покупки на меньшую сумму привозились в пункты выдачи за 49 рублей.

Взамен этого ритейлер ввел опцию Ozon.Premium - клиентам предлагается приобрести подписку (1599 рублей на 6 месяцев), которая предполагает бесплатную доставку заказов, но лишь на сумму 2999 рублей и выше. При покупке на меньшую сумму доставка будет платной, но клиент получит на нее скидку в 30%. Причем Ozon.Premium не будет действовать в некоторых регионах РФ.

Отвечая на вопросы пользователей в соцсетях, сотрудники Ozon заявляют, что доставку в пункты выдачи сделали платной, чтобы снизить цены на товары.

"Многие интернет-магазины закладывают стоимость доставки в цену товара. Мы так не делаем. Поэтому цена доставки - это стоимость работы курьеров, самолетов, бензина и так далее. Зато мы сделали цены ниже! Бесплатной доставки не будет, но будет возможность приобрести подписку Озон Премиум. Она дает возможность получить скидку на доставку курьером или в ПВЗ или получить ту же доставку бесплатно, сделав заказ на сумму от 2999 рублей. Стоимость подписки на полгода - 1599 рублей", - говорится в комментарии Ozon в обсуждении вопроса Вконтакте.

"Коммерсантъ" приводит слова гендиректора компании Александра Шульгина, который заявил, что новшество объясняется ценообразованием ритейлера.

"Большинство интернет-магазинов закладывает свои расходы в стоимость товара, и OZON раньше не был исключением. Мы экспериментировали с разными подходами, в том числе с бесплатной доставкой, но пришли к выводу, что самым справедливым для клиента будет работа по другой модели. OZON сам товары не производит, наша компания — синтез ИТ и логистических технологий, это платформа, которая соединяет поставщиков и покупателей и создает сервисы для них. Поэтому наша задача — обеспечить максимально низкие цены на товары, не закладывая в их стоимость свои расходы. А вот доставка при таком подходе тарифицируется отдельно, и это честно, поскольку интернет-площадка собирает заказы, обрабатывает их и доставляет конечному клиенту", - заявил он изданию.

В свою очередь "Ведомости" констатируют, что подписная модель с похожим названием есть у крупнейшего мирового онлайн-ритейлера – Amazon Prime. Однако помимо бесплатной доставки в пакет услуги входят доступ к онлайн-телетрансляциям, бонусная система в супермаркетах Whole Food и др. А также издание напоминает, что основные конкуренты Ozon из первой десятки крупнейших онлайн-магазинов – Wildberries, Lamoda предоставляют возможности бесплатной доставки.