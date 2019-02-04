Причины смерти рэпера Децла пока не установлены

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Экспертиза по факту смерти рэпера Децла в Ижевске продолжается, ее причины пока неизвестны, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе управления СКР по Удмуртии.

"Проводится судебно-медицинская экспертиза", - сказал собеседник агентства, отметив, что пока неизвестно, сколько времени она займет.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что накануне было произведено вскрытие, которое не смогло определить причины смерти. "Видимых причин смерти нет, то есть ни телесных повреждений, ничего, сердце вроде нормальное", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пока нельзя говорить о том, что причиной смерти стала сердечная патология, и не подтвердил информацию о том, что рэп-исполнитель мог умереть из-за наркотиков. "Пока нельзя сказать. Взяли все вещества, которые могли привести к отравлению, но ничего такого не нашли пока", - сказал источник, добавив, что экспертизы будут проводиться в Ижевске и продолжатся как минимум еще несколько дней.

При этом он подтвердил, что люди, находившиеся в клубе в ту ночь, проверялись на наркотики, назвав это стандартной процедурой.

По его словам, тело музыканта пока остается в Ижевске.

Ранее сообщалось, что российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под творческим псевдонимом Децл, скончался в ночь на воскресенье после выступления на частном мероприятии в Ижевске. Концертный директор артиста Павел Беленец сообщал, что причиной смерти стала остановка сердца.

Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вышел в 2000 году и входит в число самых продаваемых альбомов в России, с тиражом более миллиона экземпляров. На счету у артиста девять студийных альбомов, за которые он получил премии Муз-ТВ, "MTV Music Awards", "Золотой граммофон" и другие.