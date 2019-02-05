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Владелец оренбургской гостиницы, где погибли трое рабочих, пытался подкупить следователя

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы СК Оренбургской области возбудили уголовное дело на владельца дома-гостиницы, в которой погибли трое рабочих, за попытку подкупить следователя.

СУ СКР по региону сообщает во вторник, что накануне предприниматель в служебном кабинете ведомства в городе Гай передал заместителю руководителя территориального следственного отдела взятку в сумме 700 тысяч рублей. В обмен предприниматель хотел избежать привлечения к уголовной ответственности и прекращения дела о гибели троих жителей Челябинской области от отравления угарным газом.

От денег сотрудник СК отказался и сообщил о случившемся в правоохранительные органы, отмечается в сообщении.

Коммерсанту планируется предъявить обвинение в даче взятки в крупном размере (п. "б" ч.4 ст.291 УК РФ), он задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, подчеркивает СУ СКР.

Как сообщалось, в июне 2018 года тела троих мужчин 24, 28 и 29 лет были обнаружены в гостинице города Гай. Согласно экспертизе, они скончались в результате отравления угарным газом.

По предварительной версии, все погибшие являлись сотрудниками подрядной организации из Магнитогорска. Они работали вахтовым методом, выполняя работы на территории ПАО "Гайский горно-обогатительный комбинат".

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст.109 УК РФ). Директору гостиницы планируется также предъявить обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.238 УК РФ).

Теги: Оренбургская область
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