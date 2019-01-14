Бывший главбух "Седьмой студии" Масляева останется под домашним арестом до 19 апреля

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Нине Масляевой, обвиняемой в хищении 133 млн рублей, которые были выделены на проект "Платформа" худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следствия обоснованным и подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемой Масляевой до 19 апреля 2019 года", - огласил решение судья Павел Мелехин.

Фигурантам дела "Седьмой студии", в том числе Масляевой, инкриминируется хищение 133 млн рублей бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Деньги были выделены основанной Серебренниковым "Седьмой студии" в 2011-2014 годах на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа".

Расследование основного дела к настоящему времени завершено - оно находится на рассмотрении Мещанского суда Москвы.

Дело "Седьмой студии"

На скамье подсудимых находятся четыре человека: Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также экс-гендиректор АНО Юрий Итин.

Дело Масляевой выделено в отдельное производство, поскольку она единственная в ходе расследования признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег. Сейчас она знакомится с материалами дела.

В отдельное производство также выделено дело в отношении Екатерины Вороновой, которая в разное время занимала должности продюсера и генпродюсера АНО. Она уехала за границу, объявлена в международный розыск, обвинение ей предъявлено заочно.