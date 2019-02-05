Суд решил назначить новую финансовую экспертизу по делу "Седьмой студии"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы проведет новую финансовую экспертизу в рамках "дела "Седьмой студии"", обвиняемым по которому проходит худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников.

"Суд по своей инициативе решил назначить новую экспертизу. К 12 февраля обе стороны (обвинения и защиты - ИФ) должны приготовить вопросы для нее, а также сформировать предложения, где, по их мнению, должна проводиться экспертиза, кто к ней должен привлекаться, как должны проводиться расчеты", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Ирина Поверинова, защищающая экс-руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум.

По ее словам, сторона защиты положительно оценивает решение суда.

"Экспертиза нужна, чтобы посчитать, сколько стоили все те мероприятия, которые проводила "Седьмая студия" - чтобы посчитали специалисты, а не следователи, которые говорят, что этого не было, того не было и вообще сцена пустая была", - добавила Поверинова.

Она отметила, что суд также предложил защите подготовить различные материалы, связанные с деятельностью "Седьмой студии", которые могут быть использованы при проведении экспертизы.

"Это сенсация. Суд без всякого доследования решил назначить такую экспертизу", - заключила адвокат.

Дело "Седьмой студии"

Фигурантов дела обвиняют в хищении из бюджета 133 млн рублей, выделенных "Седьмой студии" в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа" .

На скамье подсудимых четыре человека: Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, ее бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский.

Подсудимые отрицают свою вину. Согласно позиции защиты, все денежные средства, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, в том числе обналиченные, тратились на нужды "Платформы", а возможный ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы АНО.

Дело экс-главбуха АНО Масляевой, также обвиняемой в мошенничестве, в начале прошлого года было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная в ходе расследования признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег.