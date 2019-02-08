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Медики выяснили, можно ли пить пиво после вина

Ученые пришли к выводу, что неважно, смешивает ли человек алкогольные напитки вообще: если слишком много выпить, похмелье неизбежно

Медики выяснили, можно ли пить пиво после вина
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Ученые из Кембриджского университета в результате научных исследований выяснили, что неважно, что пить в начале вечеринки, пиво или вино. Как сообщает N+1 со ссылкой на Journal of Clinical Nutrition, последовательность употребления разных видов алкогольных напитков не влияет на тяжесть похмелья и неважно даже, смешивает ли человек алкогольные напитки вообще. Если слишком много выпить, похмелья не избежать, заключили медики.

Похмелье появляется после злоупотребления спиртными напитками. Этому состоянию сопутствует ряд неприятных симптомов. Для похмелья характерны головная боль, сухость во рту, тошнота. Чем вызвано это состояние, до сих пор точно неизвестно. Соответственно, пока нет медицинских препаратов, помогающих от похмелья. Любящие выпить люди полагаются на народную мудрость, например, не смешивать алкогольные напитки или повышать процент алкоголя в выпивке. В англоязычных странах есть поговорка "Пиво после вина – и кружится голова… Пиво перед вином – и ты огурцом". Ее аналог есть во французском и немецком языках. Но насколько эта поговорка верна, никто из ученых до сих пор не проверял.

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Это упущение решили исправить медики из университета Виттен/Хердекке под руководством Кая Хензеля. В 2016-2017 годах они провели серию экспериментов и сравнили, насколько сильным будет похмелье, если люди будут пить сначала пиво, а потом вино, или наоборот. Для участия они пригласили 90 здоровых добровольцев в возрасте 19-40 лет; 45 мужчин, 45 женщин. Их подбирали так, чтобы каждые трое (в нескольких случаях двое) участников были одного пола и возраста, примерно одинакового веса, роста, они пили примерно одинаковое количество алкоголя и с одной и той же частотой страдали похмельем. Добровольцев случайным образом разделили на три группы - две экспериментальные, по 31 человеку, и контрольную, в которой было 28 участников.

Добровольцы из первой группы во время теста сначала пили пиво, потом вино, добровольцы из второй группы - наоборот. Участники из контрольной группы пили только пиво или только вино. Через неделю эксперимент повторили, но в группах менялась последовательность выпитого алкоголя: в первой группе пили сначала вино, потом пиво, во второй - сначала пиво, потом вино.

Исследователи измеряли у всех участников уровень алкоголя в дыхании. Тесты прекращались, когда уровень алкоголя после выпитого пива становился равен или больше 0,05 процента (0,5 промилле), после выпитого вина - равен или больше 0,11 процента (1,1 промилле). Всего каждый доброволец выпивал, в среднем, по 1,3 литра пива и 0,6-0,7 литра вина. Участники контрольной группы выпивали, в среднем, 2,6 литра пива или 1,2 литра вина. Во время эксперимента исследователи использовали пильзнер (наиболее распространенный на рынке вид пива низового брожения) с содержанием алкоголя 5 процентов. При этом ученые особо подчеркнули, что сотрудники пивоваренной компании, которая пожертвовала пиво, не принимали участия в планировании эксперимента. Вторым напитком было местное белое вино Chasselas blanc/Johanniter крепостью 11 процентов.

Интенсивность похмелья исследователи измеряли по силе восьми симптомов. В их числе были головная боль, тошнота, головокружение, жажда. Участники оценивали каждый симптом по шкале от нуля до семи, а затем все оценки складывались.

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Когда похмелья не избежать

Оказалось, что последовательность алкогольных напитков или их смешивание в принципе, не влияют на интенсивность похмелья. Почти все участники экспериментов оба раза оценили силу своего похмелья примерно одинаково. Ученые не нашли корреляции и между интенсивностью похмелья и максимальным содержанием алкоголя в дыхании. При этом женщины в обоих случаях жаловались на более сильное похмелье, чем мужчины (P=0,009).

Ученые предостерегают, что несмотря на то, что они не обнаружили корреляции между содержанием алкоголя в дыхании и интенсивностью похмелья, это не значит, что можно пить до посинения. Возможно такой корреляции нет вообще.

"Дело в том, что употребление слишком большого количества любого алкоголя может привести к похмелью. Вы сможете точно предсказать, как вы будете чувствовать себя на следующий день, только оценив, насколько вы пьяны, или болеете ли вы. Мы должны обращать внимание на эти признаки, когда мы выпиваем", — говорит ведущий автор исследования Йоран Кёхлинг.

Теги: N+1

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