Главные новости
КультураУмер Сергей ЮрскийСпортМеждународный Паралимпийский комитет частично восстановил ПКР в правахВ РоссииВ Кремле заявили об охране Януковича на территории России по указу Путина
Экономика

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

В декабре прошлого года ставка была повышена на 25 базисных пунктов

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Здание Центрального банка России в Москве
Фото: Андрей Гордеев, Ведомости/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку в размере 7,75% годовых после "упреждающего" декабрьского повышения на 25 базисных пунктов.

Это вторая пауза в ужесточении политики регулятора с момента начала цикла повышения ставки в сентябре (предыдущая была в октябре).

Большинство аналитиков на фоне достаточно слабой реакции потребительских цен на повышение НДС ожидали именно такого шага от ЦБ, несмотря на то, что сигнал рынку в преддверии заседания Банк России давать не стал.

Сигнал ЦБ о будущей направленности политики в предыдущем заявлении был таким: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

В новом заявлении он существенно поменялся, став значительно менее ястребиным. "Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая достаточность повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к цели в 2020 году, с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также рисков со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в заявлении.

Следующее заседание совета директоров по ставке состоится 22 марта. Оно будет опорным, то есть будет сопровождаться пресс-конференцией председателя ЦБ, а через неделю регулятор опубликует обновленный доклад о денежно-кредитной политике (ДКП).

Ниже следует полный текст заявления ЦБ от 8 февраля.

Заявление от 8 февраля

Совет директоров Банка России 8 февраля 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала нижней границе ожиданий Банка России. Инфляционные ожидания населения и предприятий несколько выросли. Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года. Также сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий и динамики цен на отдельные продовольственные товары. Баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте. С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в первой половине 2020 года.

Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая достаточность повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к цели в 2020 году, с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также рисков со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Динамика инфляции. Годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала нижней границе ожиданий Банка России. В январе годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,0% (с 4,3% в декабре 2018 года). Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года. Существенную роль в повышении инфляции в январе сыграло увеличение темпа роста цен на продовольственные товары до 5,5% (с 4,7% в декабре 2018 года). Ускорение продовольственной инфляции носит во многом восстановительный характер после ее существенного снижения во второй половине 2017 - первой половине 2018 года. Кроме того, завершается подстройка цен к произошедшему во втором полугодии 2018 года ослаблению рубля. Цены на непродовольственные товары и услуги за последние 12 месяцев увеличились в меньшей мере, чем на продовольственном рынке.

В январе ценовые ожидания предприятий увеличились в связи с произошедшим ранее ослаблением рубля и повышением НДС. Инфляционные ожидания населения повысились незначительно.

По прогнозу Банка России, под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5,0-5,5% на конец 2019 года. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

Денежно-кредитные условия. С момента предыдущего заседания совета директоров Банка России денежно-кредитные условия существенно не изменились. Динамика процентных ставок на различных сегментах внутреннего финансового рынка была разнонаправленной. Доходности ОФЗ снизились на фоне стабилизации ситуации на внешних финансовых рынках. Ставки на депозитно-кредитном рынке несколько повысились. Сохранение положительных реальных процентных ставок по депозитам и облигациям поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления.

Экономическая активность. По первой оценке Росстата, прирост ВВП за 2018 год составил 2,3%, что выше прогноза Банка России в 1,5-2%. Однако в последние месяцы 2018 года рост деловой активности замедлился. В декабре снизились темпы роста промышленного производства, объема строительных работ, реальной заработной платы и оборота розничной торговли. Банк России сохраняет прогноз темпов роста ВВП в 1,2-1,7% в 2019 году. Повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность, преимущественно в начале года. Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации запланированных структурных мер.

Инфляционные риски. Баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных рисков, особенно на краткосрочном горизонте в связи с повышением НДС и динамикой цен на отдельные продовольственные товары. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий и их влияния на цены финансовых активов. Несмотря на рост нефтяных цен в январе 2019 года, риски превышения предложения над спросом на рынке нефти в 2019 году остаются повышенными.

Пересмотр ожидаемых темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и центральными банками других стран с развитыми рынками снижает риски устойчивого оттока капитала из стран с формирующимися рынками. Вместе с тем геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания.

Оценка Банком России рисков, связанных с динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении, бюджетными расходами, существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными.

Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая достаточность повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к цели в 2020 году, с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также рисков со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта 2019 года. Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.

Теги: ЦБ РФ

Новости по теме

Экономика
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
В декабре прошлого года ставка была повышена на 25 базисных пунктовПодробнее
 Лорд Баркер: Никогда не позволяйте кризису пройти впустуюЛорд Баркер: Никогда не позволяйте кризису пройти впустую
Глава совета директоров En+ рассказал, что ждет компанию после исключения из "черного списка" Минфина СШАПодробнее
 Google больше не показывает запрещенные в России страницыGoogle больше не показывает запрещенные в России страницы
Ранее американская компания выплатила штраф РоскомнадзоруПодробнее
 Трамп представил кандидатуру на пост главы Всемирного банкаТрамп представил кандидатуру на пост главы Всемирного банка
Президент США предложил критика этой организации на пост ее руководителяПодробнее
Минфин подготовил проект постановления о прослеживании импортных товаровМинфин подготовил проект постановления о прослеживании импортных товаров
В первоначальный список попали холодильники, стиральные машины, мониторы, а также детские коляскиПодробнее
 Росстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиковРосстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиков
Поставщики ресурсов должны будут сами обеспечивать точность показанийПодробнее
 Почти $140 млн заблокировано на криптовалютной бирже из-за смерти ее основателяПочти $140 млн заблокировано на криптовалютной бирже из-за смерти ее основателя
Владелец вел дела на единственном ноутбуке, который не удается взломатьПодробнее
 Экс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растратуЭкс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растрату
В результате аферы с облигациями было растрачено более 34 миллиардов рублейПодробнее
 Россияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляцииРоссияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляции
ЦБ РФ подтвердил прогноз по инфляции за десять минут до наступления "недели тишины"Подробнее
 Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладамСбербанк повысил ставки по рублевым вкладам
Кроме того, ставки по вкладам повысил Альфа-банкПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Сергей Юрский12 фото
08 февраля
Ушел из жизни Сергей Юрский
Фотохроника 7 февраля6 фото
07 февраля
Фотохроника 7 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураУмер Сергей ЮрскийСпортМеждународный Паралимпийский комитет частично восстановил ПКР в правахВ РоссииВ Кремле заявили об охране Януковича на территории России по указу ПутинаМоскваПять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраляВ миреDaily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"В миреPolitico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР в США

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%В декабре прошлого года ставка была повышена на 25 базисных пунктов Подробнее

ЦБ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2019 году в 1,2-1,7%

Росгвардия за год выявила больше 25 тысяч нарушений в охране объектов ТЭК

В ОНК сообщили об ухудшении здоровья обвиняемого по делу "МРСК Центра"

Государству предложат выделить 20 млрд рублей на газовые датчики в панельных домах

Сборную России на этапы КМ по биатлону в Канаде и США сформировали по наличию виз

Британский премьер отправится в Ирландию для переговоров по Brexit

Титов вступился за директора аэропорта в Кургане, обвиняемого в вырубке леса на летном поле

Лорд Баркер: Никогда не позволяйте кризису пройти впустую

Лорд Баркер: Никогда не позволяйте кризису пройти впустуюГлава совета директоров En+ рассказал, что ждет компанию после исключения из "черного списка" Минфина США Подробнее

Эвакуатор уронил внедорожник на мосту в Иркутске и спровоцировал массовое ДТП

В Кремле прокомментировали решение Международного паралимпийского комитета по ПКР

Путин огласит послание Федеральному Собранию 20 февраля

Ульяновских суворовцев доставили на лечение в Москву

В Кремле заявили об охране Януковича на территории России по указу Путина

В Кремле заявили об охране Януковича на территории России по указу ПутинаПо словам Дмитрия Пескова, экс-президент Украины был обеспечен охраной сразу после приезда в страну Подробнее

Лорд Баркер останется во главе нового совета директоров En+

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 9 февраля

В Перми завели дело после обнаружения истощенных и обезвоженных стариков в частном приюте

Правительство выделило 74,9 млрд рублей на развитие ОПК в 2019-2027 годах

Порошенко пообещал в 2023 году подать заявку на вступление Украины в ЕС

Россельхозбанк и Сбербанк выплатят страховые возмещения вкладчикам Радиотехбанка

Паралимпийский комитет России назвал запоздалым решение МПК о восстановлении членства

Число пострадавших кузбасских горняков в перевернувшемся автобусе увеличилось до 18

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');