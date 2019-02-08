ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку в размере 7,75% годовых после "упреждающего" декабрьского повышения на 25 базисных пунктов.

Это вторая пауза в ужесточении политики регулятора с момента начала цикла повышения ставки в сентябре (предыдущая была в октябре).

Большинство аналитиков на фоне достаточно слабой реакции потребительских цен на повышение НДС ожидали именно такого шага от ЦБ, несмотря на то, что сигнал рынку в преддверии заседания Банк России давать не стал.

Сигнал ЦБ о будущей направленности политики в предыдущем заявлении был таким: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

В новом заявлении он существенно поменялся, став значительно менее ястребиным. "Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая достаточность повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к цели в 2020 году, с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также рисков со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в заявлении.

Следующее заседание совета директоров по ставке состоится 22 марта. Оно будет опорным, то есть будет сопровождаться пресс-конференцией председателя ЦБ, а через неделю регулятор опубликует обновленный доклад о денежно-кредитной политике (ДКП).

Ниже следует полный текст заявления ЦБ от 8 февраля.

Заявление от 8 февраля

Совет директоров Банка России 8 февраля 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала нижней границе ожиданий Банка России. Инфляционные ожидания населения и предприятий несколько выросли. Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года. Также сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий и динамики цен на отдельные продовольственные товары. Баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте. С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в первой половине 2020 года.

Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая достаточность повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к цели в 2020 году, с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также рисков со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Динамика инфляции. Годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала нижней границе ожиданий Банка России. В январе годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,0% (с 4,3% в декабре 2018 года). Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года. Существенную роль в повышении инфляции в январе сыграло увеличение темпа роста цен на продовольственные товары до 5,5% (с 4,7% в декабре 2018 года). Ускорение продовольственной инфляции носит во многом восстановительный характер после ее существенного снижения во второй половине 2017 - первой половине 2018 года. Кроме того, завершается подстройка цен к произошедшему во втором полугодии 2018 года ослаблению рубля. Цены на непродовольственные товары и услуги за последние 12 месяцев увеличились в меньшей мере, чем на продовольственном рынке.

В январе ценовые ожидания предприятий увеличились в связи с произошедшим ранее ослаблением рубля и повышением НДС. Инфляционные ожидания населения повысились незначительно.

По прогнозу Банка России, под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5,0-5,5% на конец 2019 года. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

Денежно-кредитные условия. С момента предыдущего заседания совета директоров Банка России денежно-кредитные условия существенно не изменились. Динамика процентных ставок на различных сегментах внутреннего финансового рынка была разнонаправленной. Доходности ОФЗ снизились на фоне стабилизации ситуации на внешних финансовых рынках. Ставки на депозитно-кредитном рынке несколько повысились. Сохранение положительных реальных процентных ставок по депозитам и облигациям поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления.

Экономическая активность. По первой оценке Росстата, прирост ВВП за 2018 год составил 2,3%, что выше прогноза Банка России в 1,5-2%. Однако в последние месяцы 2018 года рост деловой активности замедлился. В декабре снизились темпы роста промышленного производства, объема строительных работ, реальной заработной платы и оборота розничной торговли. Банк России сохраняет прогноз темпов роста ВВП в 1,2-1,7% в 2019 году. Повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность, преимущественно в начале года. Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации запланированных структурных мер.

Инфляционные риски. Баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных рисков, особенно на краткосрочном горизонте в связи с повышением НДС и динамикой цен на отдельные продовольственные товары. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий и их влияния на цены финансовых активов. Несмотря на рост нефтяных цен в январе 2019 года, риски превышения предложения над спросом на рынке нефти в 2019 году остаются повышенными.

Пересмотр ожидаемых темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и центральными банками других стран с развитыми рынками снижает риски устойчивого оттока капитала из стран с формирующимися рынками. Вместе с тем геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания.

Оценка Банком России рисков, связанных с динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении, бюджетными расходами, существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными.

Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая достаточность повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к цели в 2020 году, с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также рисков со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта 2019 года. Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.