Двух дельфинов пришлось эвакуировать из поврежденного бассейна в Крыму

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Крымские спасатели помогли в субботу эвакуировать дельфинов после разгерметизации бассейна в дельфинарии Алушты на юге полуострова, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении МЧС России.

"Произошла разгерметизация аквариума, вода начала выливаться. Пришлось помогать перетащить двух дельфинов в резервный резервуар. Причина происшествия непонятна", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал "Интерфаксу" один из очевидцев произошедшего, бассейн в дельфинарии Алушты в один момент просто "разорвало", с водой на улицу вынесло стекла, зрительские кресла и другую утварь. Это подтверждают фотографии, опубликованные МЧС.