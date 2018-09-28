Евпатория отказалась вводить курортный сбор

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Комитет горсовета Евпатории по вопросам курорта, туризма, культуры, молодежной политики и спорта согласовал проект решения об отказе города от участия в эксперименте с курортным сбором, мотивиров это экономической нецелесообразностью и возможным риском снижения потока туристов в регионе, сообщил информационно-аналитический отдел горсовета.

"На заседании комитета (. . .) рассмотрели проект решения, предусматривающего исключение территории Евпатории из территории эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. Пока курортная отрасль Евпатории не готова к введению курортного сбора, так как многие выбирают зарубежный отдых из-за привлекательного соотношения цены и качества. Введение дополнительных сборов с граждан может стать еще одной причиной отказа от внутреннего туризма", - говорится в пресс-релизе.

Депутаты отметили также, что с учетом специфики Евпатории, где около 80% туристов - категории граждан, освобожденных от уплаты курортного сбора, его будут уплачивать около 20% туристов, при этом сумма не превысит расходов на администрирование. "Курортный сбор, даже символический, будет вынуждать большинство населения задуматься - ехать туда, где курортный сбор минимальный, или туда, где его нет", - сказала начальник управления экономического развития администрации Евпатории Татьяна Юмина.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 30 июля 2017 года подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах - в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года. Размер сбора не может составлять более 50 рублей с человека за сутки пребывания в гостинице в 2018 году и 100 рублей - в остальные годы проведения эксперимента.

Операторами курортного сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по размещению отдыхающих. Плательщиками - совершеннолетние туристы, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или ином объекте размещения.

Парламент Крыма в ноябре 2017 года ввел 10-рублевый курортный сбор с приезжающих на отдых туристов с мая 2018 года. В эксперименте, который планировали проводить ежегодно с 1 мая до 30 сентября, согласились участвовать Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район. В апреле 2018 года Государственный совет Крыма внес изменения в региональный закон, отложив начало эксперимента на год, с мая 2018 года на май 2019 года. Власти Крыма планируют использовать это время для формирования реестра операторов курортного сбора, разработки и внедрения системы учета его плательщиков, законодательного урегулирования ответственности за отказ от уплаты денег.

Краснодарский край установил 10-рублевый курортный сбор. Ставропольский край заявил о намерении взимать по 50 рублей, Алтайский край - по 30 рублей.