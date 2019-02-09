Власти назвали техническую поломку причиной повреждения бассейна с дельфинами в Крыму

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Разгерметизация бассейна в дельфинарии Алушты на юге полуострова произошла в субботу по технической причине, сообщила "Интерфаксу" глава администрации города Галина Огнева.

"Это техническая поломка, там один из тросов вышел из строя, заклинило часть опоры. Ничего страшного, все животные живы, их переместили в рядом стоящий санитарный бассейн. Ни люди, ни животные не пострадали", - сказала она.

По словам главы администрации, во время инцидента работники дельфинария находились внутри. Кроме того, приехавшие на место представители правоохранительных органов не зафиксировали следов "внешнего повреждения".

Ремонт дельфинария будут оплачивать его владельцы, уточнила Огнева.

"Мы там все вычистили, убрали. Все сделали, чтобы не было никаких последствий (...) Мы, конечно, будем помогать, чем возможно. Но это полностью коммерческая структура", - добавила она.

Как стало известно ранее, в дельфинарии Алушты произошла разгерметизация бассейна, вода со стеклами и зрительскими креслами оказалась на улице. Спасателям пришлось эвакуировать двух дельфинов.

Алуштинский дельфинарий был открыт в 2013 году.