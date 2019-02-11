ФСИН попросит ужесточить наказание для осужденного за смертельное ДТП священника

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - УФСИН Карелии через суд добивается ужесточения наказания иерею Ивану Петунову, осужденному за смертельное ДТП, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в понедельник.

"За неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка исправительного учреждения и конфликт с другим осужденным, осужденный признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания", - отметили в ведомстве.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, Петунов четыре раза помещался в штрафной изолятор за нарушение правил внутреннего распорядка. "Священник оскорбляет других осужденных, не подчиняется требованиям администрации колонии. Он написал несколько заявлений, в которых отказывается отбывать наказание за совершенное преступление. Петунов также высказал желание создать и возглавить в колонии-поселении православную общину", - отметил собеседник агентства.

Администрация ФКУ ИК-9 в рамках полномочий, предусмотренных статьей 78 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, направила в Петрозаводский городской суд представление об изменении вида исправительного учреждения осужденному с колонии-поселения на колонию общего режима. Принятие окончательного решения входит в компетенцию суда, отметили в пресс-службе.

Дело о двух ДТП

Как сообщалось, 15 июня 2016 года Петрозаводский городской суд признал священника Петунова виновным в нарушении при управлении автомобилем правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к четырем годам колонии-поселения. Суд также постановил взыскать со священника по 500 тысяч рублей в пользу каждого потерпевшего. Кроме того, он лишен водительских прав и отстранен от служения.

1 декабря 2015 года священнослужитель храма святого Пантелеймона Петунов сбил насмерть женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За несколько минут до того он столкнулся с двумя автомобилями, после чего скрылся с места ДТП. Женщина, находившаяся в одном из автомобилей, получила сотрясение мозга.

Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был доставлен в полицию, где пояснил, что накануне употреблял спиртные напитки, а утром сел за руль.