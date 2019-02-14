В России

Глава СКР поручил разобраться с отказом Лановому в перелете в Ростов-на-Дону

Сотрудники авиакомпании "Победа" не пропустили артиста на борт самолета из-за размера ручной клади

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства нарушения прав Народного артиста СССР, члена Общественного совета при Следственном комитете РФ Василия Ланового со стороны авиаперевозчика. Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее информации, 14 февраля Лановой в годовщину освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков запланировал творческую встречу с жителями города.

"В московском аэропорту при прохождении регистрации сотрудники авиакомпании "Победа" не пропустили Василия Семеновича на борт самолета из-за размера ручной клади. Жаль, что равнодушные сотрудники авиакомпании не пошли навстречу заслуженному и уважаемому человеку, не предложив других вариантов разрешения сложившейся ситуации, и просто отказали в перелете", - сказала Петренко.

Она отметила, что Бастрыкин поручил руководству Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета "проверить все обстоятельства случившегося и при необходимости принять процессуальное решение".

Теги: СКР, Александр Бастрыкин
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