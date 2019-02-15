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Химик Углев связал появление листовок о его педофилии с заявлениями по "делу Скрипалей"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции опросили бывшего разработчика отравляющих веществ Владимира Углева и осмотрели его квартиру в Анапе после появления в городе анонимных листовок, в которых утверждалось, что он якобы является педофилом.

"Ко мне сегодня приходили сотрудники полиции, их было трое. Посмотрели квартиру, планшет, компьютер, мои социальные сети. Сняли отпечатки. Особо не опрашивали, только рабочие вопросы. Претензий ко мне не было", - рассказал Углев в пятницу "Интерфаксу".

Он уточнил, что визит полиции к нему домой связан с тем, что накануне офисное здание, где работал Углев, оказалось обклеено листовками, на которых была напечатана его фотография. В листовках утверждалось, что Углев якобы причастен к педофилии.

"Я связываю это со своими выступлениями по поводу Скрипалей", - заявил Углев. Ранее он неоднократно давал комментарии в СМИ по происхождению и составу нервно-паралитического вещества "Новичок", которым в британском городе Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

Углев сообщил, что в результате ему пришлось уволиться: "Программу минимум они выполнили, ушел с работы".

"Но, думаю, это была единичная акция, и те, кто ее устроил, не будут продолжать", - добавил Углев.

При этом Углев сообщил, что не собирается подавать в полицию жалобу на клевету.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю отказались комментировать ситуацию вокруг Углева. "Никаких комментариев по данной теме не будет", - сказал сотрудник пресс-службы.

Информированный источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Интерфакс", что полиция в Анапе проверяет информацию о провокациях, связанных с химиком. "Сегодня в Анапе появились провокаторы какие-то. Полиция проверяет данную информацию", - сказал он.

Отравление в Солсбери

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Бывший научный сотрудник Вольского филиала ГОСНИИОХТ и один из разработчиков новых отравляющих веществ Углев после инцидента в Солсбери часто общался с журналистами.

В интервью BBC News он заявил, в частности, что доказать виновность России в этом преступлении вряд ли возможно. "Вы никогда не докажете вину России. Это можно сделать, только если вы найдете конкретную емкость, которая содержала конкретное отравляющее вещество", - сказал он.

Вместе с тем, Углев не исключил, что при отравлении Скрипалей могли быть использованы именно образцы вещества, с которыми он сам в свое время работал. "Если судить по высокой степени чистоты образцов, они могли бы быть из той партии, которая была произведена лично мной. Это вещество длительного хранения, у него буквально нет срока годности", - сказал химик.

Теги: Анапа, Владимир Углев

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